Дельцы нелегально поднимут с «Титаника» бесценный артефакт и отдадут в казино

Американская компания RMS Titanic Inc (RMST) планирует нелегально поднять на поверхность радиопередатчик «Титаника», подававший сигналы бедствия во время кораблекрушения в 1912 году. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Обломки «Титаника» нашли в 1985 году. Они располагаются на глубине четырех километров в 650 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. С 1987 года RMST подняла на поверхность 5,5 тысячи различных предметов, лежавших на дне океана возле затонувшего судна, в том числе фарфор, шляпы, ювелирные украшения и фрагменты обшивки. Попытка извлечь объект, находящийся внутри самого корабля, будет предпринята впервые.

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Газета The Telegraph узнала о новой экспедиции из документов, которые RMST направила в окружной суд США по Восточному округу штата Вирджиния. Если планы будут одобрены судом, дельцы начнут подъем бесценного артефакта уже в этом году.

RMST планирует послать на место кораблекрушения подводную лодку и изучить состояние обломков судна. После этого к «Титанику» направят три беспилотных аппарата, управляемых дистанционно. Один из них взломает палубу возле светового люка над радиорубкой. Два других будут снимать операцию на видео. После этого аппараты попытаются извлечь из помещений внутри корабля намеченные объекты и погрузить их в заранее приготовленный контейнер, который затем поднимут на поверхность.

RMST планирует продемонстрировать радиопередатчик «Титаника» на выставке, которая начнется в казино Luxor в Лас-Вегасе, а позднее отправится во всемирное турне. В компании не исключают, что устройство удастся отремонтировать.

О новой экспедиции на место кораблекрушения стало известно 21 января. В тот же день правительства Великобритании и США подписали договор, призванный защитить обломки «Титаника» от разграбления, сообщает издание The Guardian. В RMST намерены игнорировать его требования и надеются избежать наказания.

Компания утверждает, что в ближайшие годы палуба над радиорубкой может обрушиться. После этого радиопередатчик будет потерян навсегда. «Мы знаем, что состояние обломков быстро ухудшается, — говорит президент RMST Бреттон Ханчак (Bretton Hunchak). — Почему мы должны позволить исчезнуть и этим артефактам?»

В апреле 1912 года лайнер «Титаник», столкнувшийся с айсбергом, затонул на глубине 3 750 метров в Атлантическом океане, примерно в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда (Канада). В результате катастрофы погибли 1496 человек. Спасти удалось 712 человек.

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