Фонд Росконгресс стал лауреатом премии EFEA Awards

Фонд Росконгресс получил ежегодную независимую премию среди организаторов мероприятий EFEA Awards, став победителем сразу в трех номинациях. Об этом говорится в сообщении фонда. Премия вручалась в Санкт-Петербурге в рамках IX Евразийского ивент-форума.

Так, Росконгресс в третий раз был назван победителем в номинации «Организатор года», второй год подряд — в номинации «Проект года». Им признан Восточный экономический форум. «Открытием года» стал Экономический форум «Россия – Африка».

В различных номинациях EFEA Awards были отмечены четыре проекта Фонда Росконгресс: Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российский инвестиционный форум, а также Форум «Россия – Африка», который проходил в 2019 году впервые.

Премия EFEA Awards существует с 2015 года, в ее шорт-лист попадают те проекты и площадки России, которые успешно проявили себя в течение года. Список компаний-участников формируется из открытых источников и регулярно пополняемой базы Выставочного научно-исследовательского центра R&C. Победители определяются по итогам рейтинга, составленного по количеству упоминаний в публикациях российских СМИ форумов, выставок, конгрессов, фестивалей, организаторов мероприятий и мест для проведения событий.

EFEA Awards присуждается в пяти номинациях: «Проект года», «Организатор года», «Открытие года», «Площадка года» и «Событие года». В числе лауреатов премии EFEA Awards – АО «ВДНХ», ITE Group, АО «Экспоцентр», фестиваль «Круг света», гонка «Берингия» и другие.