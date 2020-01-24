На врачей российской больницы завели дело после статьи «Ленты.ру»

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК) против врачей Сосновской ЦРБ, которые отказались назначать необходимые дорогостоящие препараты членам семьи с болезнью Фабри, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, с 2017 года по январь 2020-го сотрудники клиники не выписывали рекомендованные по жизненным показаниям препараты нескольким жителям Сосновского района, у которых диагностировано редкое генетическое заболевание.

За ходом расследования уголовного дела проследят в центральном аппарате Следственного комитета России.

20 января «Лента.ру» опубликовала историю семьи из Нижегородской области, в которой у семи человек была болезнь Фабри. При этом заболевании в организме человека не вырабатывается определенный фермент, из-за чего нарушается обмен веществ, и вредные вещества накапливаются. Происходит сбой и потом отказ жизненно важных органов. Годовой курс лечения на одного стоит 800 тысяч рублей. Незадолго до публикации текста во время процедуры диализа умер один из его героев. После этого региональные власти обратили внимание на проблему родственников, их обещали обеспечить нужными медикаментами и присудить всем инвалидность.

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