В Мурманске пройдет аудиовизуальный фестиваль «Инверсия»

В Мурманске состоится аудиовизуальный фестиваль «Инверсия». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Темой мероприятия, которое пройдет с 6 по 8 февраля, станут «Цифровые нити». Артисты и кураторы поразмышляют над локальными и глобальными сообществами, связанными друг с другом невидимыми цифровыми нитями, и представят серию специальных работ и проектов.

В рамках программы Года музыки Великобритании и России, которая проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета, будут представлены аудиовизуальные перформансы таких проектов, как On Selfhood, Kistvaen и Robocobra Quartet. Кроме того, на фестивале выступят Øddo, dj. flugvél og geimskip, BOGUE, HC Gilje, Andreas Kühne, Полина Медведева, Глеб Глонти, Trygve Luktvasslimo, Сергей Костырко, Fluc28, Филипп Гузеев, FBTX, Андрей Птицын, Marija Bozinovska Jones & J.G.Biberkopf, Александр Вилейкис, Myrmek и другие.

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