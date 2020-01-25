Туристы отдыхали на яхте и выловили из океана полтонны гашиша

Компания туристов, которая близ берегов испанского острова Тенерифе отправилась на морскую прогулку на эстонской яхте Wesipruul, чтобы понаблюдать за дельфинами, обнаружила плавающие в Атлантическом океане ящики, в которых было полтонны гашиша. Об этом в субботу, 25 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Postimees.

Капитан яхты, эстонец Кристо Кеэп (Kristo Keep) рассказал, что живет на Тенерифе уже долгое время и катает на паруснике туристов. По его словам, ящики плавали на расстоянии полутора морских миль от порта Сан-Мигеля. Когда одну упаковку подняли на борт и открыли, в ней нашли коричневатое вещество, которое оказалось гашишем.

Кеэп сообщил об этом факте полицейским, которые отправили на место вертолет. Когда яхта прибыла в порт, пассажиров и капитана допросили, после чего отпустили. Больше полиция с Кеэпом не связывалась.

В 2017 году 34-летний британец Джулиан Андерхилл нашел на берегу Северного моря два вскрытых килограммовых пакета с кокаином. Мужчина немедленно написал девушке СМС и похвастался своей находкой. Он сравнил наркотики с золотым билетом Вилли Вонки и предположил, что сможет выручить за них 20-30 тысяч фунтов стерлингов (1,55–2,33 миллиона рублей).

Вскоре Национальное агентство по борьбе с преступностью обнаружило на том же пляже еще 360 килограммов кокаина, упакованного в несколько непромокаемых сумок-портпледов. Суммарная стоимость партии оценивалась в 50 миллионов фунтов стерлингов (около 3,7 миллиарда рублей). Следователи полагают, что контрабандисты оставили буй с сумками в море, чтобы вернуться и забрать товар позднее, но волны выбросили его на берег.

Слух о том, что Андерхилл нашел наркотики, быстро распространился среди местных жителей, и в марте к нему пришли из полиции. В итоге мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!