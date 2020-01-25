Президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил США, которые были созданы в 2019 году, в своем Twitter-аккаунте.

По границам логотипа круглой формы расположены надписи «Космические силы США» и «Министерство военно-воздушных сил», в которое эти вооруженные силы входят. Внутри круга изображена планета Земля, перед которой находится белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх и опоясанная орбитой. Внизу римскими цифрами написан год основания сил — 2019-й.

«После консультации с нашими великими военными лидерами, дизайнерами и другими, я рад представить новый логотип Космических сил США, шестого отделения нашей великолепной армии!» — написал он.

Космические силы — шестой вид вооруженных сил США. Их целью является осуществление военных операций в космическом пространстве. На данный момент включают в себя 16 тысяч человек.

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