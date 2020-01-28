Россиянин упал со стены храма в Грузии

Российский турист упал с высоты на одной из достопримечательностей в Грузии. Об этом во вторник, 28 января, сообщает Rustavi2.

Инцидент произошел в Кутаиси на территории храма Баграта. По словам очевидцев, 18-летний россиянин забрался на стену древнего сооружения ради того, чтобы снять на камеру открывающийся оттуда вид. В процессе съемки подросток поскользнулся и упал вниз.

С травмами средней тяжести турист был доставлен в одну из местных больниц. Как уточняет «Интерфакс», состояние российского гражданина оценивается как удовлетворительное.

МВД Грузии расследует обстоятельства произошедшего.

15 ноября прошлого года сообщалось, что житель Франции упал с 80-метрового водопада в Таиланде и разбился насмерть, когда делал селфи. Турист зашел за ограждение, чтобы запечатлеть себя на фоне водопада Намуанг-2 острова Самуи. Несмотря на предупреждающие знаки об опасности и уговоры друзей, он перелез через веревку и встал на краю скалы.

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