Модель погибла при попытке сделать селфи и стала объектом насмешек

Мать погибшей при попытке сделать селфи британской Instagram-модели Мэдэлин Смит (Madalyn Smith) пристыдила троллей, смеявшихся над смертью дочери. Об этом пишет Mirror.

«Как вы можете писать такие вещи? У нее младшие сестра и брат, они тоже это читают», — обратилась к ним Ребекка Смит (Rebecca Smith). Она предположила, что тролли пишут негативные комментарии из-за собственных эмоциональных проблем. «Желаю, чтобы вы залечили все травмы, которые заставили вас поступить так», — посоветовала она тем, кто превратил ее дочь в объект намешек.

Женщина рассказала, что дочь не была сосредоточена только на себе, а была цельной личностью и хорошим человеком. Мать также отметила, что Мэдэлин никогда не расстраивалась из-за негативных комментариев, поскольку считала, что они делают ее более популярной.

Британка погибла в Австралии, неподалеку от Сиднея, когда пыталась сделать селфи на скале в популярном среди туристов месте Diamond Bay Cliffs. Отмечалось, что фотосессии предшествовала вечеринка.

Ранее другая австралийка, Анна Дэвис (Anna Davis), рассказала о жестоких троллях в сети, которые издеваются над ней после смерти сына Альби (Alby). Мальчик в марте 2018 года взял в рот попрыгунчик и задохнулся.

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