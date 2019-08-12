Женщину затроллили в комментариях под фотографиями ее умершего сына

Анна Дэвис (Anna Davis) из Тасмании (Австралия) рассказала о жестоких троллях в сети, которые издеваются над ней после смерти сына Альби (Alby). Об этом сообщает The Sun.

Дэвис завела Instagram спустя 1,5 года после смерти сына. На странице она размещает фотографии Альби и пишет, как тяжело семье жить без него. По словам Анны, тролли оставляют под фотографиями ее ребенка смайлики с черепами. Она рассказала изданию, что не может удалить все неприятные комментарии, так как их много.

Мальчик в марте 2018 года взял в рот попрыгунчик и задохнулся. Альби умер накануне своего четвертого дня рождения. Беременная в то время Анна пыталась спасти сына, но он погиб у нее на руках.

Попрыгунчик был в коробке с другими вещами для вечеринки в честь дня рождения ребенка.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!