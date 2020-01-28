Россиянин похитил инвалида для попрошайничества

В Самарской области местный житель похитил 38-летнего инвалида-колясочника, чтобы тот занимался попрошайничеством. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «63.ru».

По данным издания, в ноябре 2018 года мужчина вместе с напарником увезли инвалида на машине в неизвестном направлении. Выяснилось, что тот ранее состоял в «клане попрошаек», которым руководили похитители. Они развозили инвалидов на места для попрошайничества. Но забирали деньги за «работу». Сначала похищенного спрятали в частном доме в городе Чапаевске Самарской области, а позже перевезли в Самару.

Несколько дней спустя полицейские задержали подозреваемых. Один из них умер, не дождавшись суда, другого приговорили к шести годам колонии строго режима.

12 января сообщалось , что директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов. По предварительным данным, ущерб нанесен четверым воспитанникам на сумму более 1,5 миллиона рублей.

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