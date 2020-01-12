Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов

В Курской области задержана директор школы-интерната. Она подозревается в том, что воровала пенсии по инвалидности, которые начислялись ее воспитанникам. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По предварительным данным, ущерб нанесен четверым воспитанникам на сумму более 1,5 миллиона рублей. Злоумышленница, используя доверие учеников, обналичивала деньги с их сберкнижек якобы для покупки нужных им вещей. Однако их стоимость была гораздо меньше, чем снятая в банке сумма. Оставшимися деньгами женщина распоряжалась по собственному усмотрению, отметили в МВД.

Воспитанники не знали, сколько точно хранится на их счетах, поэтому факт пропажи обнаружили не сразу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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