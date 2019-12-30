Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
Раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП
Военный признал вину в издевательствах над устроившим бойню солдатом-срочником
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Банду черных риелторов обезвредили в Москве
Россияне оказались недовольны работой
Россияне рассказали о самых странных желаниях в путешествиях
Лукашенко станцевал на балу и попал на видео
Дочь Пескова рассказала о насмешках европейцев над внешностью россиянок
Новости партнеров

В российском санатории для детей оскорбляли воспитанников и угрожали им уколами

Перейти в «Мою Ленту»
tvk6.ru

В Красноярске сотрудницы детского противотурберкулезного санатория «Пионерская речка» оскорбляли детей и угрожали, что будут обкалывать их уколами. Женщин отстранили на время проведения проверки заведения, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Видео оскорблений публикует телеканал ТВК.

На появившихся в сети кадрах видно, как одна сотрудница учреждения замахивается и кричит на плачущего ребенка, сидящего на корточках и закрывшего лицо руками, а другая заявляет воспитаннику, что его отправят в заведение для умственно отсталых, где будут обкалывать уколами.

По факту видео проводится проверка, на время которой женщин отстранили от работы.

Ранее в Иркутской области медсестру Саянского дома-интерната для умственно отсталых обвинили в жестоком обращении с ребенком. На появившемся в сети видео медсестра грубо обращается с ребенком и силой пытается его уложить. По данным Следственного комитета, медсестру отстранили от работы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В красноярском санатории воспитатели бьют и гнобят детей
Российскую медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Российская санитарка искупала ребенка из интерната в ванне с кипятком
Другие материалы рубрики
Россия00:0428 декабря

«Люди разделились на тварей и нормальных»

Она разрушила жизни тысяч людей и развалила СССР: афганская война глазами солдат
10:50Сегодня

Выброшенную россиянкой на дорогу поперхнувшуюся девочку нашли мертвой

09:56Сегодня

Увеличилось число пострадавших в перевернувшемся на российской трассе автобусе

09:31Сегодня

Полностью раздетого ребенка нашли в мороз на улице в Подмосковье

Россия00:0326 декабря

«Командир собрал отряд и предложил написать завещания»

20 лет назад российские войска осадили Грозный. Это было главное сражение второй чеченской войны
09:05Сегодня

Россиянам раскрыли способы пережить новогоднее застолье

08:36Сегодня

Российских чиновников захотели поучить вести себя на новогодних корпоративах

06:55Сегодня

Автобус с белорусами попал в ДТП на российской трассе

Россия00:0125 декабря

«Родня мужа пригрозила закопать»

Как женщины на Кавказе пытаются вернуть похищенных детей и терпят унижения
06:29Сегодня

На Дальнем Востоке «заминировали» детские сады, больницы и мэрии

04:39Сегодня

Россиян предупредили о размножающихся в новогодних салатах микробах

01:31Сегодня

В России напомнили о попытках Польши стать союзником Гитлера

Россия
Выброшенную россиянкой на дорогу поперхнувшуюся девочку нашли мертвой
«Море разрушенных зданий, куча неубранных тел»
25 лет назад войска вошли в Грозный. Как началась самая страшная битва в истории новой России
В российском санатории для детей оскорбляли воспитанников и угрожали им уколами
«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»
Страна запомнит это надолго: самые яркие и эпичные фразы 2019 года
Увеличилось число пострадавших в перевернувшемся на российской трассе автобусе
«Люди разделились на тварей и нормальных»
Она разрушила жизни тысяч людей и развалила СССР: афганская война глазами солдат
Полностью раздетого ребенка нашли в мороз на улице в Подмосковье
Все материалы
Мир
Опубликовано видео стрельбы по прихожанам американской церкви
Этот безумный год
Убийство главного террориста, перевороты и шпионские скандалы. Как 2019-й изменил мир
Бывший итальянский министр вспомнил о визите к Путину на дачу
Последняя война империи
Душманы, шурави и цинковые гробы: 40 лет назад советские войска вошли в Афганистан
Названа причина падения в море самолета EgyptAir
«По-настоящему пугает»
Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
Пентагон решил продолжить удары в Ираке
Все материалы
Бывший СССР
Депутат Рады попозировал с убитыми носорогом, гиеной и редкой антилопой
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
На Украине назвали возвращение пленных победой государства
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
Зеленский назвал освобождение бывших беркутовцев политическим решением
Владимир ЗеленскийНовые переменные
В 2019 году власть в странах бывшего СССР обновилась. Что означают эти перемены для России?
Зеленский встретил освобожденных украинцев и поблагодарил «нормандскую четверку»
Все материалы
Экономика
Россиян предупредили о бомбаже в консервах
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Первые китайские Tesla добрались до покупателей
верская область. 29 августа 2017. Вид на участок федеральной автотрассы М11 "Москва – Санкт-Петербург".В ожидании прорыва
На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?
Российские миллиардеры рекордно разбогатели
Со дна
Основательница «Даблби» обманывала партнеров на сотни миллионов. Теперь ее ждут в суде
Производимые в России гражданские самолеты задумали переименовать
Все материалы
Силовые структуры
Вербовщика террористов задержали на Дальнем Востоке
Самые громкие дела 2019-го года
Арест сенатора, дело Голунова и нападение на ФСБ
Готовивших новогодние теракты россиян задержали по наводке США
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала готовивших теракты на новогодние праздники россиян
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Двое россиян похитили 10 миллионов рублей из банкомата на глазах у прохожих
Все материалы
Наука и техника
Найден способ построить гигантский звездный двигатель
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Обновление iOS сломало iPhone
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
В Британии рассказали о требовании российских генералов к «Армате»
Все материалы
Спорт
Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП
Уйти по-царски
Последний Император покидает Японию. Федор Емельяненко уложил бывшего чемпиона UFC в первом раунде
Футболист ударился о «бетонную» голову партнера и получил огромную гематому
Анна Щербакова«Мы все немного в шоке»
Щербакова победила, Медведева отказалась выступать: чем запомнится чемпионат России
Нокаутированный Емельяненко американец отреагировал на слухи о сдаче боя
Плохой Санту
Сенсационное поражение «Сити» и разгром «Лестера» — главное в туре АПЛ
Российский боец MMA сравнил силу братьев Емельяненко
Все материалы
Культура
Греф порассуждал о будущем кино
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Греф назвал свои любимые фильмы
Герман Греф«Кино дает нам опыт и учит жизни»
Герман Греф о своих любимых фильмах и будущем кино
Кристину Асмус увезли на скорой помощи в больницу
Пегги ГуЗасели в голове
Корейская хаус-звезда, замбийская поэтесса и вездесущая Lizzo: кто создал лучшие треки года
Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Все материалы
Интернет и СМИ
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Без границ
Фотографы весь год колесили по миру и рисковали жизнью ради хорошего кадра. Вот что из этого вышло
Спящую в метро пьяную пару подняли на смех
«Я постоянно ошибаюсь, но как-то исправляюсь»
Гей-скандалы, истязание животных и интимная вода: что в 2019-ом творили блогеры ради денег и лайков
Самый добрый мем уходящего года придал россиянам сил
Война на два фронта
 
Охлобыстин извинился перед проститутками
Все материалы
Ценности
Дочь Пескова рассказала о насмешках европейцев над внешностью россиянок
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
Беременная плюс-сайз-модель попозировала обнаженной
Меньше слов, больше тела
Цепи, стринги, декольте: как мир заново помешался на моде 90-х
Роналду сменил образ
Любовь и тюль
Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Принцу Гарри и Меган Маркл отказали в приеме в канадском ресторане
Все материалы
Путешествия
Россияне рассказали о самых странных желаниях в путешествиях
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
В России задумались о «новогодней» визе для иностранцев
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Правительство задумалось о лоукостере для Дальнего Востока
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Автобус с россиянами перевернулся в Эстонии
Все материалы
Из жизни
Ядовитая змея часами сидела в работающей посудомоечной машине и выжила
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Ювелир пнул дверь и остановил вооруженных мачете грабителей
Хо Ван Ланг«Он ел летучих мышей, как оливки»
Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
Две девушки погибли под упавшим на них мужчиной
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Рабочий в рукавицах упал с 30 этажа и остался невредим
Все материалы
Cybertruck из России
Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях
Самый дорогой Cadillac
Видео: офис для выезда на природу за 16 миллионов — сделано в России
Представительские седаны, которые свернули не туда
Mercedes S-Class, «семерка» BMW и другие роскошные машины, какими вы их никогда не видели
Ролики декабря: суперкар-ёлка и очень быстрый светофор
Автомобильные коубы месяца: смешно и быстро
В Москве угнали лимузин Сталина
УАЗ захотел превратить «Буханку» в дом на колесах
«Русский Prado» получит функцию как у Aurus
Все материалы
Дом
Банду черных риелторов обезвредили в Москве
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Путин подписал закон о погашении ипотеки погибших военных
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
Доллар сорвал продажи дорогих квартир в Москве
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Россиянка разрешила квартирный спор топором и отправилась в тюрьму
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
На обучение россиянок в декрете направят миллиарды
В российском регионе построят 17 культурных объектов
В Грозном открыли центр «Мой бизнес»
Все материалы