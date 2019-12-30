В российском санатории для детей оскорбляли воспитанников и угрожали им уколами

tvk6.ru

В Красноярске сотрудницы детского противотурберкулезного санатория «Пионерская речка» оскорбляли детей и угрожали, что будут обкалывать их уколами. Женщин отстранили на время проведения проверки заведения, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Видео оскорблений публикует телеканал ТВК.

На появившихся в сети кадрах видно, как одна сотрудница учреждения замахивается и кричит на плачущего ребенка, сидящего на корточках и закрывшего лицо руками, а другая заявляет воспитаннику, что его отправят в заведение для умственно отсталых, где будут обкалывать уколами.

По факту видео проводится проверка, на время которой женщин отстранили от работы.

Ранее в Иркутской области медсестру Саянского дома-интерната для умственно отсталых обвинили в жестоком обращении с ребенком. На появившемся в сети видео медсестра грубо обращается с ребенком и силой пытается его уложить. По данным Следственного комитета, медсестру отстранили от работы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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