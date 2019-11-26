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Российский приют скрыл сексуальное насилие над воспитанницей и избежал наказания

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В Татарстане Следственный комитет закрыл уголовное дело против директора и пятерых сотрудниц социального приюта для детей и подростков «Тургай», которые знали, что одна из воспитанниц пережила сексуальное насилие. Об этом сообщило «Би-би-си» со ссылкой на постановление о прекращении уголовного дела. Издание отметило, что сотрудники приюта не сообщили об этом в полицию и уничтожили письменный рассказ девочки о произошедшем.

Воспитанница Арина (имя изменено) поступила в приют летом 2018 года. В сентябре она рассказала учительнице после занятия по нравственному воспитанию, что пережила насильственные действия со стороны одного из знакомых ее матери. Женщина рассказала об этом заместителю директора по воспитательной работе Ольге Ибрагимовой. Согласно постановлению о прекращении дела, в котором приводятся показания нескольких сотрудниц, замдиректора «несерьезно к этому отнеслась, сказала, что это только фантазия».

Директор приюта Лилия Закирова рассказала следователям, что «удивилась услышанному» и не знала, верить ли девочке, так как «категория данных детей любит фантазировать и не боится врать». Она предложила взять у ребенка письменное заявление — Арина подробно написала, что и когда с ней произошло. В ноябре 2018 года Закирова сожгла заявление девочки в бане приюта, так как «эта история больше не поднималась».

Позднее приемные родители Арины обратились в полицию, было возбуждено несколько уголовных дел: одно передали в суд, еще несколько на стадии следствия. Однако 19 ноября Следственный комитет закрыл дело, так как в происшествии отсутствуют события преступлений по статьям 293 («Халатность»), 286 («Превышение должностных полномочий») и 316 УК («Укрывательство преступлений»).

Свое решение следователь-криминалист Каримов объяснил тем, что информирование о преступлениях против детей не прописано в должностных обязанностях сотрудников приюта, а «нормативно-правовые акты, законы не устанавливают обязательного сообщения в правоохранительные органы о преступлениях, в том числе сексуального характера, о которых стало известно должностным лицам от воспитанников». Адвокат потерпевшей Рината Кантимирова пояснила, что в момент нахождения ребенка в приюте, сотрудники полностью несут за него ответственность и представляют его права и законные интересы.

31 октября стало известно, что в Лазурненской школе-интернате для сирот, воспитанники которой жаловались на изнасилования местным жителем, доказали факт растления в отношении девяти детей. Воспитанники рассказывали, что к ним приходили двое мужчин, которые занимались с ними сексом, одного из них называли Серегой.

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