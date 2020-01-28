В Москве выступит Paraorchestrа

Ансамбль Paraorchestra выступит с концертом «Анатомия оркестра: рефракции и абстракции» в атриуме московского музея «Гараж». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерты состоятся 7 и 8 февраля, вход будет осуществляться по бесплатной регистрации. По словам организаторов, уникальность музыкального коллектива заключается в том, что «это первый в мире масштабный оркестр, в который входят профессиональные музыканты с ограниченными возможностями».

Выступление, которое Paraorchestra покажут москвичам, представляет собой сочетание инсталляции и концерта. Зрители смогут перемещаться между музыкантами и взаимодействовать с ними. В программу войдут произведения Иоганна Баха, Луи Андриссена, Орландо Гиббонса, а также современных композиторов Нико Мали и Питера Максвелла Дейвиса.

Утром и в первой половине дня 6 февраля можно будет увидеть репетиции оркестра в музее. После выступления все желающие, предварительно пройдя регистрацию, смогут принять участие в дискуссии, посвященной творчеству Paraorchestra. Композитор, кларнетист и заместитель директора по музыкальной части в ансамбле Ллойд Коулман расскажет об особенностях проекта «Анатомия оркестра» и о тех трудностях, которые приходится преодолевать участникам коллектива. Также в качестве лектора выступит дирижер и основатель Paraorchestra Чарльз Хейзелвуд.

Мероприятие смогут посетить глухие и слабослышащие люди, так как будет осуществляться синхронный перевод на русский язык жестов. Концерт является частью программы Года музыки Великобритании и России, которая проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского совета.

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