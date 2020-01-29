Большинство россиян поддержало обязательную маркировку товаров

Почти каждый второй россиянин (43 процента) сталкивался с проблемой нелегальной продукции: 21 процент ее покупали, еще 22 процента видели контрафактные товары в продаже. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Целью опроса было выявить отношение россиян к обязательной маркировке товаров в целях борьбы с контрафактной продукцией и о том, кто должен нести ответственность за ее распространение.

Результаты опроса показали, что большинство россиян — 73 процента — положительно относятся к этой инициативе. По мнению респондентов, в первую очередь необходимо маркировать медикаменты и медицинские товары — так считает каждый второй россиянин (55 процентов).

Также опрошенные отметили, что необходимо использовать маркировку на продуктах питания (47 процентов), молочной продукции (23 процента), товарах и продуктах для детей (18 процентов), на алкоголе (17 процентов), на мясной и рыбной продукции (14 процентов).

Также опрос показал, что почти треть россиян (28 процентов) готова платить менее чем на 5 процентов больше за продукты питания с маркировкой как гарантией их качества, 24 и 23 процента согласны доплачивать за маркировку на одежде и электронике соответственно, 26 процентов опрошенных приобретет по повышенной менее чем на 5 процентов цене лекарства, 21 процент — автотовары.

Еще 18 процентов готовы платить за маркировку 5-10 процентов к стоимости продуктов питания, 15 процентов опрошенных — к стоимости одежды и обуви, 17 процентов — к стоимости техники и электроники, 23 процента — к стоимости лекарств и 13 процентов — к стоимости автотоваров.

Кроме того, 2 процента респондентов заявили, что готовы платить более 10 процентов к стоимости продуктов питания, еще 2 процента могут доплатить 10 процентов к стоимости одежды и обуви, 4 процента — готовы доплачивать за технику и электронику, 9 процентов опрошенных согласились платить дополнительно к стоимости лекарств и 4 процента — к стоимости автотоваров.

Кроме того, по мнению 47 процентов россиян, введение обязательной маркировки будет способствовать снижению количества нелегальной продукции. Более того, 58 и 59 процентов опрошенных считают, что маркировка повысит защищенность покупателей от приобретения нелегальных товаров и увеличит ответственность производителей и магазинов перед покупателями.

Чтобы проверить товар, покупателю необходимо будет воспользоваться приложением «Честный знак». Три четверти россиян (74 процента) заявили, что готовы использовать приложение с целью проверки товаров при наличии возможности установить его на свой телефон. Чаще об этом сообщают молодые люди 18–24 лет (82 процента) и 25–34 лет (84 процента).

Большинство респондентов (92 процента) считают, что производители контрафакта должны нести административную или уголовную ответственность, 94 процента также поддерживает ответственность для государственных органов, допустивших производство или продажу нелегальной продукции, а 83 процента выступают за введение ответственности для продавцов.

При этом покупатель, сознательно приобретающий нелегальную продукцию, по мнению 34 процентов россиян, не должен нести никакой ответственности, или должен быть ответственен только морально, как считают 29 процентов опрошенных.

В настоящее время в России вводится система маркировки ряда товаров, которая позволит отследить путь продукции от производителя до конечного продавца и будет препятствовать распространению нелегальной продукции. О введении данной маркировки знают или слышали 76 процентов россиян.

