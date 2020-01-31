Сумма безналичных расходов россиян в 2019 году впервые превысила траты наличными

В четвертом квартале 2019 года более половины товаров и услуг в России впервые были оплачены безналично. Такие результаты показал анализ развития безналичных платежей в России, проведенный Сбербанком в рамках проекта «СберДанные» (инициатива банка по анализу и обработке больших данных).

Доля таких расчетов составила 50,4 процента от общих расходов граждан, что на 4,5 процентных пункта (п.п.) выше, чем за аналогичный период 2018-го.

По прогнозу аналитиков «СберДанных», в 2020 году порог в 50 процентов также будет преодолен. Такие прогнозы подтверждаются и статистикой Банка России. Расчеты на основании данных ЦБ за девять месяцев 2019 года дают оценку в 48,6 процента. Однако если учитывать все расходные операции по картам, то есть к оплате товаров и услуг добавить еще и переводы (р2р), то доля безналичных транзакций в общем объеме увеличится до 68,8 процента.

В регионах отметка в 50 процентов сегодня уже не выдающееся достижение: в четвертом квартале 2019 года этот уровень преодолен в 36 регионах, а в Мурманской области «взята» показатель достиг 60 процентов.

Лидером по приросту доли «безнала» оказался Чукотский АО с показателем 7,7 п.п. по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. Чукотка входит в топ-10 самых «безналичных» регионов. Однако подавляющее большинство территорий с быстрыми темпами роста еще не являются лидерами по уровню проникновения. Это считается признаком продолжающегося быстрого и повсеместного роста использования «карточных» расчетов в России.

