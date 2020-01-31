В Москве пройдет концерт Triangle Sun. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится 2 февраля на площадке «Главклуб Green Concert», где коллектив представит свои новые синглы. Билеты можно приобрести на сайте.

Triangle Sun — проект российского композитора Александра Князева, написавшего музыку для церемонии открытия Олимпиады. Играющие электронику с уклоном в даунтемпо и поющие на английском музыканты успели отметиться на сборниках Café Del Mar и Buddha Bar и в телевизионной ротации по всему миру.

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