Украинец похитил из церкви мощи святого Николая и подарил их другу

В Винницкой области на западе Украины мужчина украл из храма мощи святого Николая. Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

Преступником оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за убийство. Он освободился в мае 2019 года после 14 лет заключения.

Похитителя удалось вычислить с помощью видео с камер наблюдения в храме. Выяснилось, что добычу преступник подарил своему другу. Мощи удалось возвратить на место.

За кражу мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

В январе 2019 года житель Донецкой области Украины украл из церкви мощи Георгия Победоносца. По его словам, он слышал, что реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому решил завладеть ими. В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».

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