Би-2 / YouTube

Рок-группа «Би-2» представила новый сингл «Пекло». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Трек стал первой песней 11-го студийного альбома коллектива, релиз которого запланирован на 2021 год. Дата выхода сингла также не случайна и совпала с днем рождения участника «Би-2» Шуры.

Сведение трека «Пекло» проходило в Лондоне в мастерской обладателя «Грэмми» Эдриана Бушби, а мастеринг — руками известного инженера Брайана «Big Bass» Гарднера в Лос-Анджелесе. Режиссером видеоклипа стал Макс Шишкин, известный по работе с Элджеем, Jah Kalib и Иваном Дорном.

«Шура мне скинул трек и, послушав его, я дико кайфанул. Очень хотел снять клип в стиле альтернативных 90-х: с определенным стилем, с определенным вижуалом, на определенные линзы, с определенным монтажом, художкой. Сразу подумал про свою съемочную группу: "Они бы просто умерли от счастья!". Это проект, которым я и моя команда будем болеть и гордиться, настолько, что сможем родителям показать!», — рассказал Шишкин.

Десятый студийный альбом «Би-2» «Горизонт событий» был выпущен в 2017 году и стал одним из самых успешных релизов группы. За время, прошедшее с выхода «Горизонта событий», музыкальный коллектив проехал масштабным туром в поддержку альбома и продолжил проект с оркестром.

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