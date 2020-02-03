Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране. Это следует из онлайн-данных торгов.

В частности, индекс Шанхайской фондовой биржи по состоянию на 10:00 по местному времени (05:00 по московскому времени) упал на 7,2 процента. Второй ключевой китайский биржевой индекс Шэньчжэньской фондовой биржи снизился на 8,6 процента.

По данным на 3 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, еще 361 человек скончался. Случаи заражения, а также один летальный исход, зафиксированы за пределами страны. ВОЗ признала вспышку новой болезни чрезвычайной ситуацией международного значения.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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