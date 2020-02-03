Мэтью Борн и Франк Вигру приедут в Россию с перформансом «Мы»

Британско-французский дуэт Matthew Bourne & Franck Vigroux (Мэтью Борн и Франк Вигру) выступит в Москве и Санкт-Петербурге с премьерой электроакустического перформанса WE («Мы») по мотивам одноименной антиутопии писателя Евгения Замятина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Вигру и Борн представляют свою версию романа Замятина «Мы» для фортепиано, голоса и электроники. Избранные фрагменты романа сочетаются с фортепианным минимализмом и экспрессивной электроникой», — объясняют организаторы.

Концерт пройдет 6 февраля в московском культурном центре ЗИЛ и 8 февраля в петербургском Шереметьевском дворце. В Москве вместе с иностранцами выступит экспериментальноый дуэт CHORDA, в Санкт-Петербурге — коллектив Post Quartet.

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