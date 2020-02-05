Группа Billy's Band даст концерт в Москве

Российская группа Billy's Band выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 15 февраля в клубе «16 Тонн». Билеты можно приобрести на сайте площадки.

«Какая из музыкальных линий, прослеживавшихся у Billy s Band, мне сегодня ближе? Точно не постмодернистская, не бунтарская и не агрессивная. Теперь мне ближе линия красоты. И сегодня я хотел бы заниматься именно этим — пропагандировать красоту» — рассказал в преддверии концерта вокалист и один из основателей коллектива Билли Новик.

Группа Billy’s Band, играющая в стилях блюз, свинг, джаз и рок. была основана в 2001 году. Их последний альбом «Петербургские открытки» вышел в 2017 году.

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