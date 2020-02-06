Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве

Сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар умер в Москве. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на близких семьи.

Айдару Акаеву было 44 года. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Другие подробности неизвестны.

Акаев-младший занимал пост советника министра финансов Киргизии, а также был депутатом Жогорку Кенеша — киргизского парламента. В марте 2005 года после смены власти в Киргизии был лишен всех государственных постов и депутатских полномочий. На него были заведены уголовные дела о причинении ущерба государству и частным лицам.

Аскар Акаев занимал пост президента Киргзии с 1990 по 2005 год.

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