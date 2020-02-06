В российском городе автомобиль протаранил толпу пешеходов и попал на видео

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / ВКонтакте

В Заельцевском районе Новосибирска автомобиль «Тойота» протаранил толпу пешеходов и попал на видео. Об этом сообщили в ГИБДД города, передает сообщество «АСТ-24» во «ВКонтакте».

Авария произошла на Красном проспекте. На кадрах с видеорегистратора видно, как белый автомобиль на высокой скорости заезжает на островок безопасности и врезается в толпу переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора людей. Предположительно, один из пешеходов оказался под колесами машины.

В ГИБДД уточнили, что медицинская помощь понадобилась двум пешеходам. Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии.

В конце декабря 2019 года водитель BMW протаранил остановку в городе Волжский и скрылся с места происшествия. На записи видно, что автомобиль едет по крайнему левому ряду и внезапно резко поворачивает направо, после чего врезается в остановку с людьми. Никто из них не пострадал.

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