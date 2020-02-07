Россиянин рассказал о желании Винни Джонса материться и «лупить голубей» в Воркуте

Житель Воркуты раскрыл детали визита британского актера и бывшего футболиста Винни Джонса в российский город в 2011 году. В частности, он рассказал о желании артиста материться и лупить голубей из рогатки. Свой рассказ мужчина опубликовал на Pikabu.

Пользователь уточнил, что был переводчиком Джонса во время его поездки в Воркуту. По его словам, сначала актер посетил традиционные оленьи бега, а затем по приглашению руководства города пришел в мэрию. Там с первыми лицами Воркуты он выпил и провел символическую футбольную тренировку.

В комментариях к посту юзер добавил, что Джонс и съемочная группа, с которой он приехал, по вечерам пили пиво. «Кстати, именно он научил готовить виски с содовой по-ирландски. Теперь мой любимый напиток. Особенно когда виски 15-летней выдержки», — рассказал он.

Также мужчина написал про хобби артиста: по его словам, тот возит с собой рогатку с металлическими шариками и стреляет ими в голубей. Также Джонс просил научить его ругательствам на русском языке и ел яйца оленя под брусничным соусом. Автор поста назвал экс-футболиста абсолютно адекватным, вежливым, образованным и интересным в общении.

Британский актер приезжал в Воркуту для съемок сериала «Винни Джонс реально о России» для телеканала National Geographic, в котором он попробовал себя в самых сложных профессиях. Джонс снялся в фильмах «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», «Угнать за 60 секунд», «Она — мужчина», «Евротур» и других. Ранее играл на позиции полузащитника в ряде английских клубов, а также в сборной Уэльса.

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