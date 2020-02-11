Российская модель прокомментировала слухи о домогательствах в Victoria’s Secret

Российская модель Екатерина Щекина, которая ранее участвовала в показах Victoria’s Secret, прокомментировала слухи о домогательствах в компании. Интервью с ней опубликовал телеканал «Дождь».

Манекенщица рассказала, что лично знакома с бывшим директором бренда Эдом Рейзеком и не раз встречалась с ним за кулисами шоу. Предъявляемые ему обвинения в домогательствах ее удивили.

«Он производит впечатление очень приятного человека. Перед шоу он собирает всех моделей и дает им напутствия», — высказалась Щекина.

Бывшая участница показов Victoria’s Secret также отметила, что «сложно сказать о том, где профессионально человек поступил, а где нет, потому что это творчество и его сложно измерить».

Ранее, 1 февраля 2020 года, газета The New York Times заявила о том, что руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма Victoria's Secret, долгие годы скрывало и допускало жестокое обращение с моделями и сексуальные домогательства. Супермодель Белла Хадид оказалась в числе тех, к кому приставал бывший президент и главный маркетолог компании Эд Рейзек.

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