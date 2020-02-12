Aerosmith выступит в России

Американская рок-группа Aerosmith выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Рокеры приедут в столицу России в рамках европейских гастролей в честь 50-летия коллектива. Всего Aerosmith выступит в 14 странах. «Это ни в коем случае не прощальный тур. Может быть, группа просуществует до 75 лет — посмотрим!» — заявил гитарист Джо Перри в одном из интервью.

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Концерт состоится 30 июля на стадионе «ВТБ Арена». Билеты на выступление можно приобрести на сайте kassir.ru с 18 февраля.

Aerosmith появилась в Бостоне, штат Массачусетс. В дискографии коллектива 15 студийных альбомов. Последняя пластинка, Music from Another Dimension!, вышла в 2012 году.

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