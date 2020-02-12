Полиция сорвала продажу украденной коллекции наград вице-адмирала ВМФ

Тайный продавец предложил председателю Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорю Курдину выкупить за 200 тысяч рублей коллекцию госнаград участника Советско-Японской войны, вице-адмирала ВМФ России Георгия Неволина, похищенную у его семьи во время ремонта в 2018 году. Об этом сообщила «Фонтанка».

Аноним выставил на торги 26 орденов и медалей, приложив в качестве доказательства их подлинности фотографии орденской книжки и удостоверения к медалям.

6 февраля во время сделки, проходившей в петербургском кафе, полиция задержала продавца. Он признался, что к краже не имеет отношения, а госнаграды выкупил у строителя, который делал ремонт в доме Неволиных. Его личность и местонахождение полиция уже установила.

В отношении строителя возбуждено уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность, а продавца раритетов привлекли по статье 324 КУ РФ («Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»).

Государственные награды сыну вице-адмирала пока не вернули, они стали вещественными доказательствами по уголовным делам.

Вице-адмирал Георгий Неволин начал боевую службу в 1945 году в составе экипажа подводной лодки типа «Сталинец» и участвовал в Советско-японской войне. Затем служил на Тихоокеанском и Северном флоте.

11 лет командовал Высшим военно-морским училищем подводного плавания имени Ленинского комсомола, среди выпускников которого 16 Героев СССР и РФ, включая командиров затонувшей подлодки «Курск» Геннадия Лячина и загоревшегося батискафа АС-31 Дениса Долонского.

Неволин вышел в отставку в 1984 году в звании вице-адмирала. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды, двумя десятками медалей, в том числе «За боевые заслуги». Он скончался в 2015-м на 94-м году жизни. Похоронен в Кронштадте.

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