Подмосковье вышло в лидеры рейтинга инвестпривлекательности регионов

Подмосковье занимает лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России Национального рейтингового агентства (НРА), сообщил заместитель председателя правительства области Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в четверг, 13 февраля.

По словам Хромова, в прошлом году инвестиции в основной капитал превысили один триллион рублей, что составило 22 процента от объема внутреннего регионального продукта.

Он подчеркнул, что данные цифры говорят о хороших условиях, которые созданы в области для новых инвесторов. Он напомнил, что власти уделяют большое внимание развитию инфраструктуры. Так, в прошлом году на территории Подмосковья появилась новая Особая экономическая зона «Кашира», напомнил зампред.

Бизнесменам доступны налоговые льготы и компенсация затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, упрощенная система выделения земельного участка, рассказал Хромов.

«И мы получаем отклик от бизнеса: сейчас на сопровождении Министерства инвестиций и инноваций региона находится более 1,2 тысячи инвестиционных проектов», — заключил он.

