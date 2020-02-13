Названа чудовищная судьба Солнца

Международная группа ученых из США и Великобритании выяснила, что через пять-шесть миллиардов лет Солнце станет чудовищно ярким — его световое излучение почти полностью уничтожит пояс астероидов между Марсом и Юпитером. О судьбе Солнечной системы сообщает издание Science Alert.

Воздействие на астероиды обусловлено YORP-эффектом или эффектом Ярковского — О’Кифа — Радзиевского — Пэддэка, который заключается в том, что при высокой температуре звезды излучение меняет вращение небольшого космического тела. Световая энергия поглощается астероидом, который разогревается. Тепло распространяется по всему объекту и переизлучается в виде инфракрасного света во всех направлениях. Испускаемое астероидом излучение создает небольшую тягу, что способно через длительное время отклонить ось вращения.

Через пять-шесть миллиардов лет Солнце станет в 1-10 тысяч раз ярче. Согласно результатам компьютерного моделирования, YORP-эффект раскрутит астероиды диаметром более 200 метров до скоростей, достаточных для их разрушения. Этот процесс не затронет объекты с большей структурной целостностью, например, планеты или карликовые планеты вроде Плутона.

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