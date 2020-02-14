Первое свидание девушки со знакомым из интернета закончилось ограблением банка

Девушка из американского штата Массачусетс случайно стала соучастницей ограбления банка. Так закончилось ее первое свидание со знакомым из интернета, сообщает местная газета The Sun Chronicle.

Шелби Сампсон (Shelby Sampson) начала общаться с Кастильо (Castillo) из штата Род-Айленд в приложении для знакомств. 5 декабря 2016 года пара впервые встретилась. В тот же день Кастильо задумал совершить преступление. Согласно показаниям в суде, Сампсон заехала за ним на машине, после чего они поехали в Массачусетс. По дороге Кастильо пил вино.

Новый знакомый попросил девушку остановиться возле банка и ушел. Через несколько минут он вернулся насквозь потный. На нем была черная шапка, хотя уходил он без нее. Также выяснилось, что при себе он имел оружие, деньги и солнцезащитные очки. Он быстро залез в салон ее машины и крикнул: «Газуй, *** [черт возьми]». Сампсон поехала, но вскоре увидела полицейскую машину с мигалками и остановилась. Кастильо тут же арестовали.

Согласно полицейскому отчету, преступник зашел в банк с пистолетом и потребовал тысячу долларов (63,6 тысячи рублей). Кассиру он заявил, что очень пострадал и нуждается в деньгах. Затем мужчина безуспешно попытался скрыться с места преступления на машине Сампсон.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что 33-летнего американца приговорили к трем годам тюрьмы за вооруженное ограбление и к двум годам — за нападение на сотрудников полиции. Сампсон обвинили в пособничестве, но по итогу расследования ее признали невиновной.

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