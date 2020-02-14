Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 101-м днем рождения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Веру Книр из Молодежного со 101-м днем рождения. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 14 февраля.

«Вера Андреевна, с днем рождения! Хочу пожелать вам здоровья и поблагодарить за ваши добрые и важные дела в нашей жизни. (...) Я низко вам кланяюсь за ваши трудовые подвиги», — сказал Воробьев.

Книр поблагодарила главу региона за пожелания, а также рассказала, что проведет этот день с друзьями и семьей внучки.

Как уточнили в пресс-службе правительства, Вера Книр — единственный участник Великой Отечественной войны, проживающий в Молодежном. Во время войны она лечила раненых.

«Госпиталь пришлось организовывать собственными силами — собирать кровати, подушки, одеяла у населения, заготавливать дрова, выращивать на огородах овощи», — говорится в сообщении.

Книр награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и орденом Отечественной войны II степени.