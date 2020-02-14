Объяснено включение не читавшей Конституцию Исинбаевой в группу по ее изменению

Включение спортсменки Елены Исинбаевой, которая призналась, что прочитала Конституцию после включения ее в рабочую группу по изменению Основного закона, объясняется ее компетентностью в своей профессиональной сфере. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 14 февраля.

«Даже если Исинбаева и не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта — важнейшего направления в целом в социальной жизни страны, в государственной деятельности», — отметил он.

Представитель президента пояснил, что в Кремле не считают это проблемой, так как «подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию».

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«Гражданам это не нужно, гражданам главное, чтобы их основополагающие права были гарантированы», — считает Песков.

По его словам, присутствие в рабочей группе представителей культуры и других сфер, не являющихся специалистами в правовых вопросах, оправдано, поскольку каждый из них озвучивает предложения, которые заслуживают внимания. Помочь с их реализацией призваны юристы, «которые также обильно представлены в составе комиссии».

«Это никоим образом не понижает ни уровня, ни реноме рабочей группы, наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне, 13 февраля, Елена Исинбаева призналась, что впервые прочитала Конституцию России благодаря тому, что была включена в рабочую группу по подготовке поправок к основному закону. Об этом она рассказала на встрече участников группы с президентом Владимиром Путиным. По ее словам, теперь она понимает, что это «очень важная книга и читать ее нужно всем». «Узнала очень много интересного», — добавила олимпийская чемпионка.

В рабочую группу по подготовке поправок к Конституции, сформированную Путиным в январе, вошли 75 человек, среди которых политики, политологи и юристы, общественные деятели и активисты, бизнесмены и артисты. Сопредседателями группы являются сенатор Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.

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