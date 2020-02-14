ARena Space привлечет 30 миллионов рублей через StartTrack

Компания ARena Space — лидер Восточной Европы в сегменте масштабируемых VR-парков для индустрии развлечений и ритейла — планирует привлечь через краудинвестинговую площадку StartTrack 30 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Все парки ARena Space основаны на новейших технологиях виртуальной и дополненной реальности. Их отличительное свойство — модульная структура. Она позволяет быстро застраивать площади от нескольких десятков до нескольких тысяч квадратных метров, а также комфортно масштабировать проект для увеличения пропускной способности и прибыли.

Концепцию модульного формата мини-парков виртуальных развлечений ARena Lab разработала первой в России, еще летом 2016 года. Уже в сентябре того же года дебютная локация под брендом ARena Space появилась на ВДНХ. В настоящее время под брендом компании работают четыре парка в Москве. Среди них — огромный флагманский проект в Центральном Детском Мире в центре Москвы, а также парк на ВДНХ.

В 2018-2019 годах парки ARena Space посетило более 160 тысяч гостей. Ежемесячный оборот среднего парка (600 квадратных метров) составляет от 100 тысяч до 150 тысяч долларов. Основная цель привлечения средств через площадку StartTrack — открытие нового пространства в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Москвы.

«Парки ARena Space — настоящее путешествие в прекрасный новый мир высоких технологий! Всего за пару лет команда проделала путь от идеи до крупной сети и доказала эффективность от вложений в проект. Теперь компания стала интересна широкому кругу инвесторов. Именно наша платформа наиболее удобным образом поможет сторонам наладить продуктивный диалог и взаимодействие», — отметил инвестиционный директор StartTrack Сергей Четвериков.

