Экономика
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Послу России в Турции пригрозили «возвести небоскребы из черепов ваших военных»
Четырехкратный олимпийский чемпион объяснил критику норвежцев в адрес Логинова
Россияне потребовали назад свои пожертвования для ребенка после его смерти
В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса
«Тоттенхэм» на последних секундах вырвал победу у новичка АПЛ
Россиянин сфотографировал редчайшего хищника в дикой природе
В Минпросвещения заявили об объективности на ЕГЭ в Чечне
Во Франции предложили «вышвырнуть ублюдка Павленского» после скандала с секс-видео
Трофейный Т-90 бросили в бой против сирийской армии
Новости партнеров

Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером

Перейти в «Мою Ленту»
Николай Сторонский
Николай Сторонский

Финтех-стартап Revolut, основанный выходцем из России Николаем Сторонским, завершил очередной раунд по привлечению финансирования, по итогам которого оценка компании увеличилась до шести миллиардов долларов, сообщает The Telegraph. По словам источников Forbes, доля бизнесмена в компании составляет 30 процентов, на основании чего журнал называет его новым долларовым миллиардером с состоянием в 1,65 миллиарда.

О результатах раунда будет официально объявлено на следующей неделе, уточняет британская газета.

Forbes ранее оценивал состояние Сторонского в 500 миллионов долларов. В рейтинге журнала «200 богатейших бизнесменов России» он был поставлен на 199 место. Его отец, Николай Миронович Сторонский — топ-менеджер «Газпрома», с декабря прошлого года занимает должность гендиректора АО «Газпром промгаз». Сам Сторонский-младший отвергал обвинения в связи с российскими госструктурами.

Сторонский запустил Revolut в 2015 году вместе с Владом Яценко, пишет журнал. Стартап работает только в Европе и Австралии, его штаб-квартира расположена в Великобритании. Компания неоднократно пыталась начать работу на российском рынке, но запуск не состоялся, однако, по информации Reuters, это может произойти в ближайшее время.

Revolut предлагает своим клиентам карту и приложение, которые позволяют экономить при конвертации валют при платежах. Карта привязана к счетам в различных валютах и в том случае, если валюты, в которой проводится платеж, на соответствующем счете не хватает, конвертируются деньги с другого счета по межбанковскому курсу, который выгоднее, чем курс платежных систем или розничного банка, объясняет Forbes.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Revolut valued at $6bn after latest fundraising
Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд
Глава Revolut отклоняет обвинения
Другие материалы рубрики
Экономика00:0210 февраля

На вырост

Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
14:37Сегодня

Кудрин решил устроить проверку после фильма Дудя о ВИЧ

06:59Сегодня

Россиянам напомнили о возможности вернуть часть страховки при погашении кредита

01:20Сегодня

«Газпром» дал совет властям США

Экономика19:14Сегодня

Стратегия на обнуление

Кто довел до банкротства крупнейший интернет-магазин
23:3115 февраля

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

15:4215 февраля

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

15:1815 февраля

Власти раскрыли подробности закона о предустановке российского софта

Экономика23:0214 февраля
Аэропорт в Сочи

Ложки нашлись, но осадок остался

Секретные основания для санкций против Дерипаски оказались непроверенной информацией
13:3915 февраля

Доходы топ-менеджеров «Газпрома» резко упали

08:5315 февраля

В Китае рассказали о влиянии коронавируса на торговую сделку с США

04:1615 февраля

Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Россия
Российские живодеры отрубили бездомному псу лапу и бросили на улице
Россия оценила отказ Нидерландов в просьбе самостоятельного суда по делу MH17
«Видно, как мало моих родственников в правительстве»
Племянники, братья и другие члены семьи Кадырова: кто из них управляет Чечней
Результат встречи бутовских вандалов с умной остановкой показали на фото
Стрелявший в собак из винтовки мужчина попал в голову семилетней девочке
Все материалы
Мир
США отправили колонну военной техники в Сирию
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
Иран признался в неспособности расшифровать черные ящики сбитого Boeing
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Вечный палач
Президент Южной Кореи превратил ее в страну первого мира. Но вошел в историю как тиран и диктатор
Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия посетовала на невозможность выхода из сферы интересов России
Навал «СКР-6» на эсминец «Кэрон»«Мы понимали, что можем погибнуть»
В шаге от войны: как 32 года назад советский корабль протаранил американский крейсер у берегов Крыма
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
Сотни местных жителей устроили беспорядки после конфликта с полицией
Бывший спикер Рады после допроса сравнил Украину с зазеркальем
«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Лукашенко счел Белоруссию «восточной Швейцарией»
Все материалы
Экономика
Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером
Кудрин решил устроить проверку после фильма Дудя о ВИЧ
Россиянам напомнили о возможности вернуть часть страховки при погашении кредита
«Газпром» дал совет властям США
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Все материалы
Силовые структуры
Россия запросила у Канады документы по массовому убийству детей в 1942 году
Майор Вихрь
Умер легендарный советский разведчик. Он помешал Гитлеру уничтожить Краков и убил сотни фашистов
В МВД началась проверка после банкета силовиков под лозунгом «Жизнь ворам!»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились кадры с места обнаружения тела закопанной на даче жены прокурора
Сообразили на троих
Три российские пенсионерки возродили закрытый водочный завод. Подпольный бизнес принес им миллионы
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Все материалы
Наука и техника
В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса
Кардиологи назвали способ почти вдвое снизить риск сердечного приступа
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
«Болезнь доярок» перешла на офисных работников
Операция «Аргонавт»
Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
Бывший «разрушитель легенд» запряг робособаку в рикшу и прокатился на ней
Обратный отсчет
Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией
Все материалы
Спорт
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола«Манчестер Сити» исключили из еврокубков на два сезона
Английский клуб оштрафовали на 30 миллионов евро. Почему это произошло?
Описана ситуация внутри «Манчестер Сити» после отстранения от еврокубков
Стало известно о желании живущего на МРОТ Кокорина получать миллионы евро
Жажда мести
Попытка «Челси» взять реванш у МЮ и испытания для грандов — главные интриги тура АПЛ
Норвежский биатлонист признал силу «позорно» победившего на ЧМ Логинова
«На финише он был весь черный»
Бегуны теряли сознание и падали замертво: кому был нужен «забег смерти» спортсменов из СССР и США
Все материалы
Культура
В новом фильме Marvel покажут пару супергероев-геев с ребенком
«Это как рейв, но 300 лет назад»
Шаманизм, фастфуд и дэнсхолл: как звучит самый эксцентричный японский дуэт
Попытавшуюся закинуть ногу за голову Лободу заподозрили в нетрезвом выступлении
Терпи, пролетарий
Фильм о китайском заводе в Америке получил поддержку Обамы и «Оскар». Что с ним не так?
На татуировке Орландо Блума с именем сына обнаружили опечатку
Крутят как хотят
Кто выпускает самую странную музыку в России
Звезда «Реальных пацанов» отдала «огромную сумму денег» телефонным мошенникам
Все материалы
Интернет и СМИ
Ларису Гузееву решили превратить в бренд
Водонаеву начала разыскивать налоговая из-за долгов
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
Доктор нашел плюсы в коронавирусе для россиян
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Все материалы
Ценности
Американский дизайнер выпустил обувь с надписями на русском языке
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Назван бренд самых надежных автомобилей
Заискрились
Русский кокошник, декольте и мужчина в платье: самые эпатажные наряды «Оскара»
В моду вернулся еще один тренд из 90-х
Стильные мира сего
Чем питались и во что наряжались вожди всех времен и народов
Гостья свадьбы перекрасила волосы по указу матери невесты и вызвала споры в сети
Все материалы
Путешествия
Несколько стран отказали круизному лайнеру в остановках из-за коронавируса
Паломники встречают рассвет на горе Синай«Дайте крест полегче»
Россиянин поднялся на священную гору в Египте. Что он там почувствовал?
Показан способ уместить все необходимые вещи в ручную кладь
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
Слишком толстого кота сняли с пассажирского рейса из-за перевеса
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Подсчитаны траты россиян на отпуск
Все материалы
Из жизни
Бабушка пришла поддержать внука на соревнованиях и погибла от удара мячом
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Победитель лотереи закатил роскошную вечеринку для друзей после своей смерти
Одинокий мужчина заплатит 25 тысяч долларов за встречу с женщиной своей мечты
Женщина подхватила смертоносную инфекцию при распаковке коробки
Партнерский материал
Таблетка от всего
Как избавить организм от вредного воздействия антибиотиков
Все материалы
Представлен 2700-сильный катер в стиле Mercedes-Benz G-Class
Кастом-байки и девушки мотосалона в Вероне
Первая европейская мотовыставка года помогает пережить двухколесное межсезонье
Toyota Supra стала мощнее и быстрее
Самый проходимый автодом
Видео: дом на колесах на базе Mercedes-Benz за 10 млн рублей — что внутри?
Концепт Prophecy расскажет о будущем дизайне электрокаров Hyundai
Тест: что вы знаете о Subaru?
Квиз для поклонников самой «фанатской» японской марки
Рассекречена внешность и гамма двигателей нового «УАЗа»
Все материалы
Дом
Мишустин назвал способы снижения ставки по ипотеке
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
«Гаражную амнистию» предложили запустить в России
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
В Госдуме предложили давать cкидку на услуги ЖКХ отказавшимся от квитанций
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы