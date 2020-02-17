Воробьев призвал добросовестно информировать бизнес о мерах поддержки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал областное правительство добросовестно информировать бизнес о существующих мерах поддержки. Об этом сообщается на сайте правительства региона в понедельник, 17 февраля.

«У нас заработал Центр защиты и поддержки бизнеса с единым номером 0150. Я прошу доходчиво информировать всех, кто занимается бизнесом и инвестициями, о наших преимуществах», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

Губернатор напомнил, что муниципальные власти сопровождают каждый новый проект.

Также Воробьев поручил министрам и главам городских округов незамедлительно отрабатывать все обращения жителей. Он отметил, что чиновники не должны ограничиваться исключительно работой с системой «Добродел». Глава региона заявил, что чуткость не должна быть только на словах.

«Все то, что волнует людей, должно быть разъяснено», — заключил он.