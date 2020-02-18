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В Госдуме отметили важность введения в РФ электронных паспортов прививок детей

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Практика введения в электронные медицинские карты россиян раздела «Вакцинация», как это было сделано в Москве, должна быть распространена на все регионы России. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ Леонид Огуль.

«Сегодня у нас прошли парламентские слушания по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний и, в частности, по проблемам вакцинации населения. Всемирная организация здравоохранения даже включила отказ от прививок в список глобальных угроз человечеству. В числе мер, которые позволят нам отслеживать и управлять ходом иммунизации населения предлагается ввести электронные паспорта прививок для детей. Мы говорили об этом еще в прошлом году на круглом столе по вакцинации и, кстати, в Москве это уже сделали. Московские власти ввели в электронных медицинских картах раздел «Вакцинация», где теперь содержится вся информация о сделанных ребенку прививках, информация том, когда нужно сделать следующую прививку. Считаю, что эта практика должна быть распространена на все регионы России. Тем более что теперь можно просто перенять этот положительный опыт у Москвы», — отметил Леонид Огуль.

По его словам, в прививочных паспортах должна быть собрана вся информация о том, привит ребенок или нет. «Такие паспорта позволят нам видеть реальную картину с ходом иммунизацией населения, вести статистику, проводить адресную работу с родителями. Важно и то, что история прививок будет сохранена в этом паспорте для самого ребенка, чтобы когда он вырос, то четко знал, что у него было с прививками, и как действовать дальше», — добавил заместитель председателя комитета по охране здоровья.

Ранее стало известно, что жители Москвы, имеющие доступ к электронным медицинским картам своих детей, теперь имеют возможность получать информацию о прививках в разделе «Вакцинация». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова,

«В прошлом году мы провели масштабную работу по оцифровке прививочных карт детей. В результате была создана электронная база прививок, в которой содержатся данные более 1,9 миллиона карт и которая подтверждена медицинскими работниками городских поликлиник. Работа по оцифровке данных карт велась полгода. В итоге нам удалось создать исключительный электронный реестр всей детской вакцинации», — рассказала она.

Сейчас этот сервис работает в тестовом режиме. В скором будущем о каждой такой записи можно будет получать СМС-сообщения. Кроме того, пациент сможет и сам загружать данные о вакцинации.

Отмечается, что оцифровка также позволит увидеть, кому из детей сделаны абсолютно все положенные прививки (или их часть), а также тех, чьи родители отказались от вакцинации. Помимо этого будет понятно, у кого информация по прививкам полностью отсутствует.

По словам Анастасии Раковой, эти данные дают возможность проанализировать ситуацию с детской вакцинацией в масштабах всего города. «Мы можем оперативно в режиме онлайн мониторить работу по вакцинации детей и реагировать на случаи отказов от прививок, заранее прогнозировать эпидемиологическую ситуацию по городу в целом, а также по отдельным группам детей — в школах и в детских садах», — отметила заммэра.

В систему внесен перечень из 150 наименований вакцин, зарегистрированных на территории России. Также на сайте столичного Департамента здравоохранения можно ознакомиться с региональным календарем прививок и вакцин, которые необходимо сделать в ближайшее время.

Заммэра отметила, что доступ к картам на сегодняшний день получили более 190 тысяч людей, из них более 30 тысяч — к медкартам детей. «Мы считаем, что новый сервис будет способствовать более внимательному отношению родителей к своевременной вакцинации ребенка, а значит, количество детей, у которых на 100 процентов сделаны необходимые прививки, будет расти», — сказала Анастасия Ракова.

Доступ к электронной медицинской карте на портале mos.ru пациентам открыли 14 января 2020 года. Это удалось сделать благодаря совместной масштабной работе столичных ведомств — Департамента здравоохранения, Комитета государственных услуг и Департамента информационных технологий.

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