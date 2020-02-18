Компания Порошенко решила судиться с Россией

Кондитерская фабрика Roshen, которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, обратилась в Верховный суд России с жалобой на решение судов нижестоящих инстанций о начислении налогов на 361,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Апелляция Roshen касается решения Арбитражного суда Центрального округа. Ранее он признал законными начисление налогов: 285,9 миллиона рублей НДС за 2012 год, а также 26,2 миллиона рублей пени и 49,5 миллиона рублей штрафа.

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До этого дело рассматривалось несколькими судами, среди которых Арбитражный суд Липецкой области, где зарегистрирован российский филиал компании, и Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

Roshen является одним из крупнейших активов Порошенко, которые он обязан был продать после избрания президентом в 2014 году, однако так и не сделал этого, ограничившись передачей в доверительное управление. В настоящее время компания владеет пятью фабриками на Украине и в Венгрии.

Производство в Липецкой области было остановлено после того, как в 2015 году российские правоохранительные органы предъявили обвинение руководству предприятия в мошенничестве и арестовали активы в качестве обеспечительной меры.

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