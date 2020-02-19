Российским детям предложили создать сверхскоростную машину

Детский образовательный парк «Кидзания» проведет развлекательные мероприятия в рамках фестиваля «Каникулы на высоких скоростях» в ТЦ «Авиапарк». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

События, посвященные машинам и автоспорту, будут проходить с 15 по 24 февраля. Посетители попробуют себя в автомобильных профессиях, созданных при поддержке компаний Audi, Pirelli, G-Drive и «Роснефть», и получат за работу удвоенное количество кидzо (валюта в «Кидзании»). Также в программу включены праздничный флешмоб и «Парад профессий», который возглавят представители автомобильных специальностей.

Фото: пресс-служба «Кидзании» 1 /3

Помимо этого, организаторы подготовили квест-игру «На высоких скоростях», в которой смогут принять участие как дети, так и взрослые. Так, например, им предстоит выполнить различные задания и найти недостающие механизмы для создания сверхскоростной машины.

Детский образовательный парк «Кидзания» — игровой городок для детей от 4 до 16 лет площадью 10 тысяч квадратных метров в ТЦ «Авиапарк». В «Кидзании» дети могут узнать о более чем 100 различных профессий (их список регулярно пополняется), получить практические навыки и сведения об окружающем мире. В парке есть игровые больница, школа, аэропорт, телевизионный канал, салон красоты, рестораны, магазины, различные виды транспорта и многое другое. Партнерами парка выступают настоящие производственные и торговые компании.

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