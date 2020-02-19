Налоги в России решили не трогать

Правительство России решило не трогать налоговую систему и не вводить налог на попутный нефтяной газ, разработку которого инициировал прежний состав кабмина, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным издания, соответствующее поручение дал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в том числе топливно-энергетический комплекс. Его предшественник в правительстве Дмитрия Медведева — Дмитрий Козак — предлагал ввести налог на попутный нефтяной газ в качестве источника льгот для предприятий нефтегазохимии, переработчиков этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ).

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Однако в протоколе по итогам совещания у Борисова указано: «Считать, что принятие законопроекта не повлечет увеличения существующих налогов и сборов, а также введения новых налогов и сборов», пишет издание.

При этом заводы, перерабатывающие этан и СУГ, все равно получат льготы. На них в первую очередь претендуют строящиеся предприятия «Сибура» и «Русгаздобычи».

Одновременно правительство склоняется к тому, чтобы не повышать налог на добычу угля, алмазов, золота и других полезных ископаемых, не относящихся к углеводородам, что ранее предлагал Минфин. Инициативу не поддержали Минпромторг, Минэкономразвития и Минэнерго, пишет «Коммерсантъ». Свою позицию они обосновывают опасениями о том, что добывающие компании в случае введения нового налога будут вынуждены сократить инвестиционные программы.

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