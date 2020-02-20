Театр La Classique представит в Москве спектакль «Лебединое озеро»

Театр балета классической хореографии La Classique представит в Москве спектакль «Лебединое озеро». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Постановку покажут 6 марта на сцене Crocus City Hall в сопровождении Оркестра Московского театра балета под руководством Яросла Ткаленко. Главную партию исполнит Диана Еремеева. В шоу задействуют полторы тонны декораций из Англии, более 110 профессиональных артистов балета и музыкантов.

Театр La Classique был создан Эликом Меликовым в 1990 году. Отмечается, что труппа театра постоянно гастролирует, так как основная цель коллектива — популяризация русского классического балета за пределами России. В репертуаре театра — «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Баядерка», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Дон Кихот» , «Пахита», «Вальпургиева ночь».

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