В QBF рассказали о способах защиты капитала от мошенников

Чтобы защитить свой капитал от мошенников, необходимо не только оценить репутацию инвестиционной компании, внимательно изучить условия договора, а также следить за тем, как именно компания принимает деньги. Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказали в инвестиционной компании QBF, работающей на рынке ценных бумаг 11 лет.

Хорошая репутация компании и, как следствие, высокий уровень доверия к ней сегодня нередко используются мошенниками для того, чтобы втянуть граждан в сомнительные махинации и присвоить средства. Чтобы защитить свой капитал от таких схем, необходимо, как отмечают в QBF, помнить, что «официальные инвестиционные компании не вправе принимать капитал клиента до подписания с ним договора, не вправе принимать средства на Qiwi-кошельки или заключать договоры без наличия лицензированной структуры». Кроме того, в случае с QBF оформление документов для сотрудничества возможно только в офисах группы, в сопровождении финансового советника и специалиста бэк-офиса, а также в отделениях банков-партнеров.

Кроме того, несмотря на то, что инвестиционный рынок предлагает немало продуктов, помогающих приумножить капитал, необходимо ответственно подходить к выбору продуктов и инструментов, отсеивая сомнительные схемы. Делать это лучше совместно с профессиональным финансовым советником.

В стратегии QBF «Золотое сечение», основанной на сделках с «голубыми фишками» — акциями наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями, которая в прошлом году показала доходность в 32,75 процента, значительно превышен целевой уровень в 15-20 процентов. А это выглядит гораздо привлекательнее депозитов.

Другой пример успешного способа защиты капитала — стратегия «Движение вверх». Ее цели — 20-25 процентов, но при грамотной работе управляющего они легко преодолеваются, в 2019-м достигнув уровня в 37,53 процента. Специфика этого предложения — операции с акциями, предусматривающими выплату хороших дивидендов и при этом обладающими хорошим потенциалом роста.