Вцепившаяся в шестилетнего ребенка пума поймана и убита

Представители природоохранного департамента в американском штате Калифорния нашли и усыпили подозреваемую в нападении на шестилетнюю девочку пуму. Об этом сообщает сайт NBC News.

В воскресенье, 16 февраля, шестилетняя девочка гуляла в природном заказнике Ранчо Сан Антонио, который расположен в районе залива Сан-Франциско. Ребенок шел по тропинке вместе с другими детьми, своими родителями и другими взрослыми на расстоянии около трех километров от главной парковки.

Неожиданно на девочку бросилась пума и вцепилась в ребенка. Отец отогнал животное от дочери, ударив зверя по ребрам. Остальные очевидцы громко закричали и тем самым прогнали агрессивное животное. Ребенок получил незначительные травмы и восстанавливается после нападения. Возраст животного составлял около двух-четырех лет, пума весила около 27 килограммов.

В среду, 19 февраля, представители департамента рыбных ресурсов и дикой природы нашли похожую по описанию самку пумы и выстрелили в нее транквилизатором, чтобы сверить образец ДНК. Экспертиза подтвердила, что это и есть напавшая на ребенка пума, и животное усыпили гуманным методом в целях обеспечения общественной безопасности.

По оценкам департамента, в штате с населением около 40 миллионов человек обитает 4-6 тысяч пум. Вероятность нападения животного на человека остается крайне низкой. Последний случай нападения пумы с летальным для человека исходом произошел в 2004 году.

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