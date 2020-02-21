Трамп уволил главу разведки после сообщения о вмешательстве России

Президент США Дональд Трамп сместил с поста исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра после сообщения о вмешательстве России в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Трамп был возмущен тем, что на брифинге членов Комитета по разведке палаты представителей днем ранее сотрудники разведки поделились с законодателями информацией, которую можно использовать против него. Источник рассказал, что советница Магуайра Шелби Пирсон заявила о желании России вмешаться в кампанию 2020 года, чтобы добиться переизбрания нынешнего главы США.

Президент ранее задумывался о том, чтобы сменить руководителя разведывательного ведомства, и этот случай стал «катализатором» для окончательного решения. Сообщается, что он вызвал Магуайра к себе в кабинет, после чего стало известно, что тот покидает должность.

О новом директоре станет известно в течение ближайших недель. У себя в Twitter лидер США сообщил, что на должность рассматриваются «четверо прекрасных кандидатов».

О том, что разведывательные службы США считают Россию заинтересованной в переизбрании Трампа, сообщалось ранее 21 февраля. По мнению некоторых представителей разведки, заявление Пирсон было сформулировано излишне резко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!