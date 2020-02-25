Джейн Биркин приедет в Россию

Англо-французская актриса и певица, бывшая возлюбленная Сержа Генсбура и дочь Шарлотты Генсбур Джейн Биркин выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт артистки пройдет 14 апреля в Международном доме музыки. Билеты можно приобрести на сайте Moscow Show. Биркин приедет в Россию в рамках мировых гастролей.

Джейн Биркин сыграла в таких фильмах, как «Фотоувеличение», «Бассейн», «Дон Жуан-73», «Не упускай из виду», «Чудовище» и «Очаровательная проказница». В ее дискографии 13 студийных альбомов, над многими из которых она работала в дуэте с Генсбуром. Наиболее известная их совместная композиция — Je t’aime… moi non plus 1967 года (позже Генсбур вместе с Биркин снял одноименный фильм «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет»), благодаря которой артистка стала секс-символом Франции.

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