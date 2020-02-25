Посольство России вошло в топ должников по оплате въезда в центр Лондона

Посольство России в Великобритании вошло в топ-5 должников по оплате въезда транспорта в центр Лондона. Об этом сообщается на сайте британского парламента.

Российские дипломаты с 2003 по 2018 годы не оплатили более 48,5 тысячи штрафов на 5,7 миллиона фунтов.

Лидером антирейтинга стали дипломаты из США. Сумма неоплаченных ими штрафов составила 12,4 миллиона фунтов за 102,2 тысячи нарушений. Также в пятерку вошли работники посольств Японии (8,5 миллиона фунтов), Нигерии (7 миллионов) и Индии (6 миллионов).

В общей сложности дипломаты всех стран нарушили правила въезда в центр британской столицы на 116,8 миллиона фунтов.

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