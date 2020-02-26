Ведущим программы на RT France станет бывший глава службы экономической разведки

Ведущим программы о геополитике La Source («Источник») на канале RT France станет бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе. Об этом сообщает RT.

В передаче будут обсуждаться вопросы, касающиеся дипломатии, терроризма, безопасности, экономической разведки и многие другие.

По словам главы RT France Ксении Федоровой, она счастлива, что такой эксперт будет сотрудничать с RT, поскольку с его помощью зрители смогут еще более полно оценить мировые геополитические процессы.

Сам Жюйе уверен, что «практическая геополитика» поможет зрителям в понимании объективной реальности.

Программа будет длиться 13 минут и выходить дважды в месяц. Первый выпуск запланирован на март.

