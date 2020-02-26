России вернули долг времен СССР ради новых денег

Пакистан вернул России долг времен СССР в размере 93,5 миллиона долларов, после чего у стран не осталось взаимных финансовых обязательств. Это информацию подтвердили в Минфине России, передает РИА Новости.

Представители стран подписали соглашение о выплате этих денег в декабре прошлого года. В Пакистане полагают, что соглашение даст толчок развитию двухсторонних отношений и послужит притоку новых многомиллиардных инвестиций из России.

Задолженность возникла в результате экспортно-импортных операций, которые страны проводили в 1980-х годах. Деньги оставались заблокированными на российских счетах в Национальном банке Пакистана.

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Последнюю собственную задолженность советского периода Россия погасила два года назад. В августе 2017 года она перевела Боснии и Герцеговине 125,2 миллиона долларов.

С момента распада СССР Россия списала более 140 миллиардов долларов долгов советского периода. Из них более 20 миллиардов долларов пришлись на африканские страны.

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