Бездействующая компания резко подешевела

Компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, резко подешевела. После публикации квартального отчета ее рыночная стоимость упала с почти 8 миллиардов до 4,5 миллиарда, хотя предприятие практически не ведет никакой деятельности. Об этом пишет Bloomberg.

В общей сложности акции компании обвалились на 35 процентов. Цена пакета Брэнсона в Virgin Galactic упала примерно на 1,1 миллиарда долларов.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что в 2020 году инвесторы активно вложились в Virgin Galactic, в результате чего цена ее акций выросла почти на 200 процентов. Тогда бумаги Virgin Galactic торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) по 36,2 доллара за штуку. На пике 20 февраля котировки достигали 37,2 доллара. В результате капитализация достигла 6,7 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда в начале года.

Внимание аналитиков привлекает тот факт, что Virgin Galactic фактически является бездействующей компанией, генерирующей убытки и отчитывающейся о них перед инвесторами. В третьем квартале прошлого года (с апреля по июнь) они составили 51,5 миллиона долларов, в то время как продажи равнялись 832 тысячам долларов. В планах компании начать коммерческие полеты в космос в текущем году, одним из первых пассажиров собирается стать Брэнсон.

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