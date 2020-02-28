Покойнику пожелали «светлого будущего» в сертификате о смерти

В индийском штате Уттар-Прадеш выдали сертификат о смерти, в котором покойнику пожелали светлого будущего. Об этом сообщает NDTV.
После кончины престарелого отца житель деревни Сирвария обратился к сельскому голове Бабулалу (Babulal) и попросил выписать документ, подтверждающий смерть родственника. Бабулал исполнил просьбу и добавил в текст сертификата пожелание от себя. Документ заканчивается словами «я желаю ему светлого будущего».
Фотография сертификата попала в интернет и получила вирусную популярность. После этого Бабулал принес извинения и выдал жителю деревни новый документ, в котором нет пожеланий, адресованных его покойному отцу.
В 2001 году сообщалось, что во время похорон одного из жителей иорданской деревни на траурную процессию упал метеорит. Он загорелся, высота пламени достигала четырех метров, площадь пожара составила 10 квадратных метров.